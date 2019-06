Hohenbruch/Oranienburg

Ein 60-jähriger Rennradfahrer übersah am Sonnabendabend auf der Landesstraße 191 einen Pkw. Er war von Hohenbruch in Richtung Oranienburg unterwegs und raste auf einen rechts am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden, den er verursachte, beträgt 2000 Euro.

Von MAZonline