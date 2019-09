Schönfließ

Auf dem Radweg zwischen Schildow und Schönfließ, entlang der Bundesstraße 96a, ist es am Sonnabend gegen 15 Uhr zu einem Unfall mit zwei Radfahrern gekommen. Ein 78-jähriger Radfahrer hatte versucht, eine 68-jährige Radfahrerin zu überholen und diese dabei berührt. In der Folge stürzte die 68-Jährige und verletzte sich an der Schulter und im Gesicht. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline