Hennigsdorf

Ein Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag in Hennigsdorf verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr war eine 65-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen in der Marwitzer Straße unterwegs und wollte in die Waldstraße einbiegen. Durch die tief stehende Sonne geblendet, so die Polizei, habe sie beim Abbiegen offensichtlich eine 20-jährige Radfahrerin übersehen und kollidierte mit dieser. Die junge Frau kam zu Fall und erlitt Verletzungen, die nach Auskunft der Polizei nicht lebensbedrohlich sein sollen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Von MAZonline