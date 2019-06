Radlader an der Autobahnbaustelle aufgebrochen

Polizei Oberkrämer - Radlader an der Autobahnbaustelle aufgebrochen Einen Radlader, der im Baustellenbereich an der Autobahnanschlussstelle Oberkrämer stand, haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag aufgebrochen. Gestohlen wurden unter anderem GPS-Steuergeräte.

An einem Radlader auf der Baustelle an der Autobahnanschlussstelle Oberkrämer haben sich in der Nacht zu Freitag unbekannte Täter zu schaffen gemacht. Quelle: Björn Wagener (Symbolbild)