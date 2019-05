Oranienburg

Polizeibeamte stoppten am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr in der Berliner Straße/Ecke Walther-Bothe-Straße einen betrunkenen Radfahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-jährigen Mann zeigte einen Wert von 2,30 Promille an. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Von MAZonline