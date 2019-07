Oranienburg

Offenbar deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte am späten Mittwochabend eine 47-jährige Oranienburgerin, die dennoch mit ihrem Fahrrad in der Breiten Straße in Oranienburg unterwegs war.

Polizeibeamten fiel die Radfahrerin gegen 23 Uhr auf. Im Rahmen einer Kontrolle ermittelten sie bei der 47-jährigen einen Alkoholwert von 1,91 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutprobe und untersagten der Frau die Weiterfahrt mit dem Rad.

Von MAZonline