Ragow

Anwohner im Eichenring haben Autodiebe am frühen Mittwochmorgen aufgeschreckt: Sie hatten sich an zwei Audis zu schaffen gemacht, jedoch ohne größere Schäden. Kurz nach 6 Uhr wurde zudem ein anthrazitfarbener Audi Q 5 im Birkenring gestohlen. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Hyundai in einer Tiefgarage der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen ein und stahlen eine Geldbörse. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Von MAZonline