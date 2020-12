Ludwigsfelde

Ein Nachbar informierte Samstagmittag die Polizei darüber, dass ein Anwohner in seiner Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße randaliert. Die Beamten trafen die Person in ihrer Wohnung an. Sie hatte sich selbst Verletzung zugefügt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in Begleitung der Polizei in ein Fachkrankenhaus.

Von MAZonline