Rathenow

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Schnellrestaurant in der Milower Landstraße eingedrungen.

Den Tätern gelang es, einen Tresor im Inneren der Filiale aufzubrechen. Daraus entwendeten sie Bargeld. Eine Mitarbeiterin hatte die Polizei bei Dienstbeginn am Donnerstag über den Einbruch informiert. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag Beobachtungen in der Nähe des Restaurants gemacht haben, sich bei der Polizei in Falkensee unter 03322-275-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Von MAZ