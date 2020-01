Rathenow

Ein 89-jähriger Mannist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Rathenow verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Friedrich-Engels-Straße in die Berliner Straße.

Ein abschließender Bericht der Polizei liegt noch nicht vor, aber offenbar war ein Vorfahrtsfehler Ursache des Zusammenstoßes.

Während der Unfallaufnahme und der Beseitigung der Fahrzeuge musste der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrfähig.

Von Markus Kniebeler