Rehagen

Der hintere Stoßfänger eines Opels geriet am Samstagmorgen in Rehagen in Brand. Das Feuer wurde von einem Wachschutzmitarbeiter und dem Fahrzeughalter gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro

Von MAZonline