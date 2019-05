Velten

Einen Verlust in Höhe von mehreren Tausend Euro hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Veltener Poststraße zu beklagen. Der Mann hatte laut Polizei am vergangenen Wochenende festgestellt, dass sein Kellerverschlag aufgebrochen worden war. In diesem befand sich ein Schrank, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend bemächtigten sich die unbekannten Täter einigen historischen Waffen, die sich nach Angaben des Eigentümers in dem Schrank befanden – darunter ein Reitersäbel.

Am Montag brachte der geschädigte den Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline