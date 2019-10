Fürstenberg

Der 55-jährige Fahrer eines Pkw Dacia fuhr am Montagabend gegen 18.15 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Brandenburger Straße in Fürstenberg. Hierbei übersah er offenbar einen von rechts heranfahrenden achtjährigen Fahrradfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und in weiterer Folge zum Überfahren des rechten Fußes des Achtjährigen. Der Vater des verletzten Jungen kam zum Unfallort und begleitete sein Kind mit dem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline