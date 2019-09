Sommerfeld

Unbekannte Diebe haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 5.35 Uhr und 7 Uhr in Sommerfeld einen Pkw Mercedes gestohlen. gestohlen. Der Wagen soll laut Polizei auf einem privaten Grundstück in der Lindenallee gestanden haben.

Die Farbe des Fahrzeugs ist rot. Beim Verschwinden trug der Wagen die Kennzeichen NP-P 30. Der Wert des Autos wird mit rund 40 000 Euro beziffert. Ein Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet.

Von MAZonline