Oranienburg

Eine 74-jährige Oranienburgerin schob am vergangenen Donnerstag gegen 15.45 Uhr ihr Fahrrad über die Sachsenhausener Straße in Oranienburg. Dabei wurde sie von einem Pkw Skoda erfasst, der von einer 50-jährigen Oberhavelerin gesteuert wurde. Die Fahrerin war aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße aufgefahren und hatte die 74-jährige dabei offenbar übersehen. Die Seniorin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Von MAZonline