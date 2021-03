Bestensee

Polizeieinsatz am Montagabend am Bahnhof: Drei Männer hatten in der Regionalbahn zwei Frauen belästigt und beleidigt. Als ein Mann ihnen helfen wollte, eskalierte die Situation: Er wurde attackiert. Der 41-Jährige verteidigte sich und verletzte dabei einen der Angreifer. Sie flüchteten. Die Polizei fasste wenig später zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre). Einer der Täter entkam. Der 17-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Von MAZonline