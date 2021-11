Potsdam

Die gewaltige Nachfrage nach Impfungen legt die Frage nahe: Eröffnen die Impfzentren in Potsdam wieder? Die Metropolishalle war das größte Zentrum, das Bergmann-Krankenhaus und die Heine-Klinik waren weitere Stellen.

Impfzentren? Gesundheitsministerium winkt ab

Das Rathaus verweist in dieser Frage ans Gesundheitsministerium, das die Zentren finanziert hatte – und das winkt ab. „Wir setzen wie andere Bundesländer auf ambulante und mobile aufsuchende Impfangebote“, teilt Sprecher Gabriel Hesse auf MAZ-Nachfrage mit, „gerade bei der Versorgung vulnerabler und nicht mehr so mobiler Personen helfen stationäre zentrale Angebote nur sehr begrenzt weiter.“ Aus Landessicht sind Haus- und Betriebsärzte nun für das Impfen verantwortlich.

Doch die Idee geht derzeit offenkundig nicht auf. Wie will das Land auf den Ansturm reagieren? Die Antwort macht etwas Hoffnung: Es soll „kurzfristig ergänzende Angebote in Form von Impftagen, Impfstellen und weiterhin den mobilen Impfteams geben“, so Hesse weiter. Noch laufen dazu Gespräche mit Ärzte- und Klinik-Verbänden sowie den Kommunen. Wann die neuen Angebote kommen, bleibt offen.

Finanzierungsmöglichkeiten für die Stadt Potsdam

Was könnte die Stadt Potsdam in Eigeninitiative unternehmen? Zum einen, so Hesse, finanziert das Land die mobilen Impfteams. Dafür stehen für Oktober bis Dezember allen Kreisen und Städten knapp vier Millionen Euro zur Verfügung – mit Verlängerungsoption bis Ende April 2022.

Außerdem könnte die Landeshauptstadt auf Grundlage der Corona-Impfverordnung des Bundes „weitere ergänzende Angebote etablieren“, erklärt der Ministeriumssprecher. Die Kosten könne sie über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen oder den Gesundheitsfonds finanzieren.

Von Alexander Engels und Anna Sprockhoff