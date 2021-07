Schönefeld

Unbekannte stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen Toyota im Seeweg in Schönefeld. Autobahnpolizisten sahen den Auris dann auf der A 13 in Richtung Dresden fahren. Das Auto wurde verlassen auf einem Parkplatz in Calau gefunden. In der Nähe wurde ein Hehler (45) gefasst. Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen aus Spree-Neiße angebracht. Kennzeichen und Pkw wurden sichergestellt.

Von MAZonline