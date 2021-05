Schönefeld

Ein Mann (37) hat am Dienstagabend in der Straße Am Dorfanger lautstark die Wohnung verwüstet und seinen Hund geschlagen. Anwohner riefen die Polizei. Der Mann ließ den Pitbull-Terrier auf die Polizisten los. Sie setzten Pfefferspray ein und gaben Warnschüsse ab. Der Mann, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam anschließend in Gewahrsam. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht.

Von MAZonline