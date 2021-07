Schönefeld, Wildau, Zeuthen

Einen 29-Jährigen fasste die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Schützenstraße in Schönefeld. Der Fahrer eines VW-Transporters stand laut dem Vortest unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. In Wildau wurde der Fahrer eines Ford-Kleinwagens in der Röntgenstraße gestoppt. Der 33-Jährige hatte auch Cannabis konsumiert – wie der Smart-Fahrer (24), der am Freitagmorgen in der Lindenallee in Zeuthen angehalten wurde.

Von MAZonline