Schon wieder Münzboxen an Waschanlage aufgebrochen

Polizei Hennigsdorf - Schon wieder Münzboxen an Waschanlage aufgebrochen Zum wiederholten Male sind in der Nacht zu Donnerstag Boxen einer Selbstwaschanlage für Pkw in Hennigsdorf aufgebrochen worden. Gestohlen wurde dieses Mal jedoch nichts.

An einer Selbstwaschanlage in Hennigsdorf sind in der Nacht zu Donnerstag Geldboxen aufgebrochen worden. Quelle: Radon (Symbolbild)