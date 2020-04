Lauchhammer

Am Sonntagnachmittag wurde eine seit Freitag vermisste 13-Jährige aus Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz) durch die Polizei wieder gefunden. Die Beamten fanden die Jugendliche in Elsterwerda (Elbe-Elster), sie wurde zurück zu ihren Eltern gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Jugendliche galt seit Freitag, 3. April, als vermisst. An diesem Tag hatte sie ihr häusliches Umfeld verlassen. Ihr Handy sowie den Personalausweis hatte sie nicht mitgenommen.

Die Polizei bedankte sich am Sonntagnachmittag für die Unterstützung der Medien sowie der Bevölkerung.

Von MAZonline