Hennigsdorf

In der Straße Am Rathenaupark in Hennigsdorf ist am Dienstag ein Pkw Skoda vom Typ Yeti gestohlen worden. Der Zeitraum der Tat muss ersten Ermittlungen zufolge zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr liegen. Der Wagen ist braun und trug bei seinem Verschwinden das polizeiliche Kennzeichen OHV-EB 762. Eine Fahndung nach dem Wagen, der einen Wert von rund 10 000 Euro haben soll, wurde eingeleitet.

Von MAZonline