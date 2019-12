Velten

Unter dem Vorwand, sein Kind in der Schule in der Breiten Straße anzumelden, erschien am Montagmittag gegen 12.35 Uhr ein bisher unbekannter Mann im Sekretariat der Schule. Nach kurzem Ausfüllen eines Formulars entfernte sich der Mann plötzlich und nahm dabei in einem unbeobachteten Moment das Handy Iphone XS der Sekretärin mit. Der Dieb flüchtete unerkannt. Der Wert des Smartphones wird mit etwa 800 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline