Oranienburg

Was bereits vermutet wurde, ist nun Gewissheit. Wie die MAZ bereits vor einigen Tagen mitteilte, wurde am Treidelweg in Oranienburg ein weiterer Bombenverdachtspunkt festgestellt. Am Montag (11. November) wurde der Stadt nun das Ergebnis der UltraTEM-Untersuchung mitgeteilt: Und wie vermutet handelt es sich bei dem Verdachtspunkt um eine Bombe. Das 250-Kilo-Stück liegt in etwa vier Metern Tiefe, rund 50 Meter von der Brücke entfernt und näher am Wasser als die beiden Bomben, die hier im Juli bereits entschärft worden waren.

Art des Zünders noch unklar

Wie die Stadt weiter mitteilt, kann die Art der Bezünderung erst nach einer vollständigen Freilegung der Bombe festgestellt werden. Da im Umfeld jedoch schon mehrfach Bomben geborgen worden seien, die mit einem chemischen Langzeitzünder ausgestattet waren, muss die Wahrscheinlichkeit, dass auch hier einer vorhanden ist, als sehr hoch eingeschätzt werden.

Sofortiger Sperrbereich vor Ort eingerichtet

Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) die sofortige Einrichtung eines Sperrbereiches vor Ort am Treidelweg empfohlen. Dieser Empfehlung ist die Stadt Oranienburg als zuständige Ordnungsbehörde bereits nachgekommen: Seit Montag, 10 Uhr, ist der Oder-Havel-Kanal in diesem Bereich gesperrt. Auch die 18 Parzellen der Kleingartenanlage „Haveleck“, der dort gelegene Bahndamm sowie Teile des Wassersportzentrums dürfen nicht mehr betreten werden.

Brückenquerung für Straßenverkehr uneingeschränkt möglich

Die Brücke nach Lehnitz kann laut Aussage der Stadt allerdings ohne Einschränkung befahren werden. Im Zuge der im April am Treidelweg aufgefundenen Bombenverdachtspunkte hatte für die Überquerung der Brücke noch ein Tempolimit von 10 km/h und ein Bombensplitterschutzwall aus Strohballen eingerichtet werden müssen. Gemeinsam mit dem KMBD und der Wasserschifffahrtsverwaltung erarbeitet die Stadt Oranienburg in Folge der Untersuchungsergebnisse zeitnah eine Zeitschiene zur Freilegung der Bombe, heißt es aus der Verwaltung. Ziel ist es, die Bombe noch vor Weihnachten entschärfen zu können. Weitere Details werden voraussichtlich im Verlauf der Woche bekanntgegeben werden können.

Von MAZonline