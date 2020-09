Solarmodule von Lkw gestohlen

Schwielowsee

Von einem Sattelauflieger wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Autobahnparkplatz Schielowsee an der Bundesautobahn A 10 mehrere Solarmodule gestohlen. Die Autobahnpolizei, die während einer Streifenfahrt am frühen Morgen auf dem Parkplatz vorbeikam, hatte bemerkt, dass eine Tür des Lkw geöffnet war. Zusätzlich verdächtig war, dass Solarmodul an der Tür lehnte. Unbekannte Täter hatten die Plane des Sattelaufliegers aufgeschlitzt und die Module im Wert von mehrere tausend Euro entwendet. Der Fahrer des Lkw hatte geschlafen und nach eigenen Angaben, nichts bemerkt.

Von MAZonline