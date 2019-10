Toter im Teschendorfer Wald: Obduktionsergebnisse frühestens am Montag

Teschendorf

Einen schrecklichen Fund machten Spaziergänger am Freitag in einem Waldstück am Griebener Weg in Teschendorf (Löwenberger Land) unweit der Bundesstraße 96: Sie entdeckten dort am Nachmittag einen bereits stark verwesten männlichen Leichnam mitten im Wald. Polizeihauptkommissar Martin Tölg bestätigte den Vorfall am Sonnabend auf MAZ-Nachfrage. Die Todesursache sowie die Identität des Mannes stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei fest. Für die entsprechenden Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der Leichnam des Mannes beschlagnahmt und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Anzeichen eines Gewaltdelikts seien von den Ermittlern nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht festgestellt worden, erklärte Tölg weiter. Neben dem Toten hatten die Beamten ein Fahrrad sowie einen Rucksack aufgefunden. Bereits gesagt werden könne, dass der Mann nicht aus dem Landkreis Oberhavel stammt. Weitere Angaben zur Identität mochte der Dienstgruppenleiter zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht machen, da zuvor die Angehörigen des Mannes ermittelt und informiert werden müssten.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem aufgefundenen Leichnam dauerten das gesamte Wochenende hinweg an. „Erste Obduktionsergebnisse sind frühestens am Montag zu erwarten“, erklärte Martin Tölg am Sonntagnachmittag.

Von Helge Treichel und Nadine Bieneck