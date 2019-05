Frankfurt (Oder)

Spezialeinheiten der Polizei nahmen am Dienstagmorgen einen Ukrainer (26) in Peitz ( Spree-Neiße) fest. Der Mann aus Schöneiche steht im Zusammenhang mit einer Gruppierung, deren Haupttäter (42) und ein weiterer Mittäter (38) sich derzeit wegen vier Geldautomatensprengungen von 2014 bis 2017 vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) verantworten müssen.

Automaten in Berlin-Kladow , Kremmen und Wiedemar attackiert

Dem nun festgenommenen 26-Jährigen Berlin ordnen die Ermittler mindestens drei versuchte Automatensprengungen in Brandenburg, Berlin und Sachsen zu. Dazu zählen die Automaten in der Commerzbankfiliale in Berlin-Kladow am 2. November 2015, die Volksbankfiliale in Kremmen ( Oberhavel) am 29. Januar 2016 sowie Sparkassenfiliale in Wiedemar ( Sachsen) am 9. August 2016.

Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro

Bargeld konnte zwar in keinem Fall erlangt werden. Doch die Explosionen verursachten laut Angaben Polizei insgesamt einen Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Auf der Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) wurde der Beschuldigte festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Soko ermittelt seit Jahresbeginn

Die 20-köpfige Sonderkommission „Geld“ des Landeskriminalamts ermittelt seit Jahresbeginn im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu Sprengungen von Geldausgabebautomaten in Verbindung mit schwerem Bandendiebstahl gegen mehrere Beschuldigte aus Brandenburg.

