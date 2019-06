Großwoltersdorf/Potsdam

Einen Schlag gegen einen internationalen Drogenring vermeldete die Polizei am Mittwochvormittag. Der Einsatz, der mit der Festnahme mehrerer Tatverdächtiger bei Großwoltersdorf (Amt Gransee und Gemeinden) durch ein Spezialeinsatzkommando endete, fand bereits am vergangenen Freitag statt.

Unter diesen Salatköpfen versteckte sich die eigentliche Lieferung des Drogenrings: 250 Kilogramm Marihuana. Quelle: Polizei Brandenburg

250 Kilogramm Marihuana unter Salatköpfen versteckt

Einsatzkräfte der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgiftkriminalität (GER) des Landeskriminalamtes Brandenburg und des Zollfahndungsamtes fingen dabei in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus eine Drogenlieferung aus Spanien ab. Fünf Männer und eine Frau wurden festgenommen, nachdem ein Lastwagen rund 250 Kilogramm Marihuana zu einer Lagerhalle in Großwoltersdorf geliefert hatte. Die Drogen waren unter einer Tarnladung von rund 20 Tonnen Salat versteckt worden.

Vielzahl an weiteren Drogen in Wohn- und Lagerräumen gefunden

Bei den anschließenden Durchsuchungen von Wohn- und Lagerräumen wurden dann weitere Betäubungsmittel, darunter 15 Kilogramm Ecstasy, 20 Kilogramm Amphetamine, 2 Kilogramm Haschisch, 100 Gramm Kokain, 64 Gramm Crystal sowie Streckmittel, Verpackungsmaterialien und Waagen sichergestellt. Auch Schusswaffen, eine professionelle Armbrust sowie Messer und Macheten lagen griffbereit in den durchsuchten Objekten, wie die Polizei mitteilt.

Auch mehrere Waffen, darunter diese Armbrust, wurden von der Polizei sicher gestellt. Quelle: Polizei Brandenburg

Die sechs festgenommenen Tatverdächtigen, die aus Deutschland und Litauen stammen, sind zwischen 32 und 47 Jahre alt. Das Amtsgericht Cottbus hat für alle sechs Untersuchungshaft angeordnet.

Ein ganzes Arsenal an verschiedenen Drogen wurde in den Wohn- und Lagerräumen in Großwoltersdorf aufgefunden. Quelle: Polizei Brandenburg

Polizei war Tätern seit halbem Jahr auf der Spur

Die Ermittler waren den Tatverdächtigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Cottbus bereits seit einem halben Jahr auf der Spur und hatten die Lieferung nach intensiven Ermittlungen bereits erwartet. Rund 100 Polizeikräfte von Landeskriminalamt, Bereitschaftspolizei und Spezialeinheiten standen am Freitag bereit, um bei der Ankunft des Lastwagens zuzugreifen. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte mit dem Einsatz der international agierenden Tätergruppe ein schwerer Schlag versetzt werden.

Ein Teil der sichergestellten Waffen. Quelle: Polizei Brandenburg

Den Straßenverkaufswert der aufgefundenen Betäubungsmittel schätzt die Polizei auf rund 3,4 Millionen Euro. Die Ermittlungen gegen die Gruppe dauern weiter an, heißt es.

In diesem LKW versteckte sich die Ladung Marihuana. Quelle: Polizei Brandenburg

Zweiter Schlag gegen Drogenhändler in kurzer Zeit

Erst am Dienstag (18. Juni) hatte die Polizei Brandenburg über einen Großfund an Heroin informiert. Bereits am 31. Mai habe an der deutsch-polnischen Grenze ein Lkw mit geschmuggeltem Heroin gestoppt werden können. Bei dem Fund handelte es sich um die größte Menge Heroin, die jemals auf einen Schlag in Deutschland entdeckt wurde, getarnt als türkische Spezialität. Auf der A12 zwischen polnischer Grenze und Berlin hatten die Fahnder 670 Kilogramm Heroin sicher gestellt.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Landes Brandenburg wurde 1997 gegründet und bekämpft die schwere und organisierte Rauschgiftkriminalität. Sie setzt sich aus Beamten des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Brandenburg zusammen.

Säckeweise Marihuana stellten die Polizeibeamten sicher. Quelle: Polizei Brandenburg

Von MAZonline