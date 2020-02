Staffelde

Einbrecher drangen am Freitag während der Abwesenheit einer Familie in deren Haus in Staffelde ein, durchwühlten sie sämtliche Zimmer und stahlen Schmuck und Dinge des täglichen Bedarfs. Die Kriminaltechnik kam vor Ort zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline