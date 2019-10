Hennigsdorf

Ein Knacken nahm eine Mitarbeiterin einer Tankstelle am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr in der Spandauer Allee in Hennigsdorf wahr. Wie die Polizei mitteilte schaltete die Mitarbeiterin das Licht hinter dem Gebäude ein und konnte noch einen unbekannten Mann erkennen, der sich offenbar an einem Staubsaugerautomaten zu schaffen gemacht hatte. Die Kasse dazu war aufgebrochen, bislang ist nicht bekannt, ob daraus auch Bargeld entwendet wurde. Der unbekannte Mann flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Clara-Schabbel-Straße und konnte nicht mehr festgestellt werden. Am Staubsaugerautomaten entstand nach ersten Erkenntnissen ca. 200 Euro Sachschaden.

Von MAZonline