Oranienburg

Differenzen zwischen einem 23-jährigen und einem 37-jährigen Mann führten am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Oranienburg zu einem Streit, in dessen Folge es zu einer Bedrohung sowie einer verletzten Person kam.

Zunächst waren die beiden Männer in einer Bar in der Walther-Bothe-Straße in Streit geraten, in dessen Verlauf der 37-Jährige den Jüngeren schließlich schlug und bedrohte. Der wurde daraufhin so wütend, dass er einen Spiegel in der Bar beschädigte und anschließend den Ort der Auseinandersetzung verließ. Wenig später wurde der 23-Jährige mit Schnittverletzungen in der Rettungsstelle vorstellig, um diese dort verarzten zu lassen. Während der Behandlung sprach der Mann Bedrohungen gegen den 37-Jährigen aus, den er mit einem Messer verletzten wollen würde, welches er bei sich trug und auch herzeigte.

Die Rettungskräfte alarmierten daraufhin die Polizei, die das Messer sicherstellten. Der 23-Jährige begab sich schließlich aufgrund seines gesundheitlichen Zustands freiwillig in eine weitergehende Behandlung. Der in die Auseinandersetzung verwickelte 37-Jährige wurde von den Beamten ausfindig gemacht und zu dem Vorgang befragt. Die Kriminalpolizei nahm mehrere Strafanzeigen, unter anderem im Fall von Körperverletzung und Sachbeschädigung, und die Ermittlungen auf.

Lesen Sie mehr • Mehr Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline