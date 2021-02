Ludwigsfelde/Baruth

Mehrere Betrugsversuchen wurden am Montag registriert. In zwei Fällen gaben sich die Betrüger in Ludwigsfelde als Beamte des LKA oder BKA aus. Eine Räuberbande sei gefasst worden. Nun benötige man Informationen zu Vermögensverhältnissen. In zwei Fällen verwendeten die Anrufer in Baruth/Mark den Enkeltrick: Mehrere Zehntausend Euro Bargeld würden für einen Notar benötigt, hieß es. Am Abend gaben sich Täter in Ludwigsfelde sogar als Staatsanwälte aus, die im Zuge „polizeilicher Ermittlungen“ Schmuck abholen würden. Alle Angerufenen informierten die Polizei.

