Teupitz/Eichwalde

Zu zwei Unfällen wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. Beide endeten jeweils mit Blechschäden in Höhe von über 1.000 Euro. In der Buchholzer Straße in Teupitz kollidierten ein Lkw und ein Lkw-Gespann. In der Schmöckwitzer Straße in Eichwalde stieß ein Renault-Transporter gegen ein Leichtkraftrad.

Von MAZonline