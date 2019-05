Glienicke

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Glienicke die Heckscheibe eines Renault Master eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Fahrzeug, das in der Oranienburger Chaussee abgestellt worden war, verschafft. Dabei entstand bereits ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Anschließend entwendeten die Täter aus dem Fahrzeug Werkzeug der Marke Makita im Wert von etwa 6000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline