Oranienburg

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte wurde am Montagmittag (28. Oktober) an der Oranienburger Havel in Höhe des Bollwerkes ein 40-jähriger Mann beim Angeln festgestellt. Die gefangenen Friedfische ließ er dabei neben sich am Boden lebend liegen. Ein sofortiges, sachgemäßes Betäuben oder Töten der Tiere ließ er aus. Daraufhin wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Tierquälerei aufgenommen.

Von MAZonline