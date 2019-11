Oranienburg

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Freitagabend gegen 22.34 Uhr auf der B96 zwischen den Anschlussstellen Oranienburg Nord und Oranienburg Zentrum.

Wie die Polizei auf Nachfrage der MAZ mitteilte, befuhr der mit fünf jungen Leuten besetzte Pkw aus Nassenheide kommend die Bundesstraße in Richtung Berlin. Kurz vor der Tankstelle an der Abfahrt Zentrum kam der weiße Mercedes nach rechts von der Straße ab, überschlug sich auf dem angrenzenden Feld und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt, er verstarb noch an der Unfallstelle. Nach der Unfallursache befragt sagte Heiko Bettin, Dienstgruppenleiter der Polizei aus Oranienburg: „Es gibt Hinweise auf Alkohol“. Die anderen vier Insassen wurden schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt.

Zeugen hatten kurz vor dem Unfall die Polizei alarmiert

Zeugen hatten den Wagen etwa zehn Minuten vorher an einer Tankstelle in Nassenheide beobachtet. Da die jungen Leute Auffälligkeiten zeigten, alarmierten die Zeugen die Polizei. Der Wagen entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Beamten vom Tankstellengelände.

Die B96 wurde in Fahrtrichtung Berlin für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei war vor Ort, ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Gegen 1.50 Uhr war das Unfallfahrzeug verladen. Es wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 40.000 Euro.

