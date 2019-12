Oranienburg

Montagvormittag gegen 11.25 Uhr kam es auf der B96 zwischen den Anschlussstellen Oranienburg Süd und Oranienburg Zentrum zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Crafter befuhr die die B96 in Richtung Nassenheide, als er gegen einen Schilderwagen des Landesbetriebes für Straßenwesen Brandenburg fuhr.

Der Schilderwagen stand auf dem Seitenstreifen, die Kennzeichnung als Baustelle war eingeschaltet. Unter Missachtung er erforderlichen Sorgfalt in Verbindung mit Unaufmerksamkeit fuhr der 30-Jährige zu weit rechts und erfasste beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug die Außenkante des Schilderwagens. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in die Rettungsstelle Oranienburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Von MAZonline