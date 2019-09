Oranienburg

Ein schwarzes Motorrad der Marke Honda ist in der Nacht von Montag zu Dienstag in Oranienburg gestohlen worden. Das Zweirad war in einer Parktasche vor einem Haus in der André-Pican-Straße abgestellt worden. Der Eigentümer hatte das Motorrad mit einem Lenkerschloss gesichert. Dennoch war es verschwunden, als er damit am Dienstagmorgen fahren wollte.

Die Honda trägt das polizeiliche Kennzeichen OHV-UP 35. Die Schadenssumme wird mit 1850 Euro beziffert. Nach dem Motorrad wurde ein Fahndung eingeleitet.

Von MAZonline