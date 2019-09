Oranienburg

Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr drei junge Männer beobachtet, die sich auf dem Außengelände des ehemaligen VW-Autohauses in der Oranienburger Saarlandstraße aufhielten. Polizeibeamte konnte das Trio in der Nähe des Tatortes ausfindig machen. Die drei Personen, 15, 17 und 18 Jahre alt, hatten einen Rucksack dabei, in dem sich zwei abgebaute Überwachungskameras befanden sowie Werkzeug, das dazu benutzt wurde.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Anschließend wurden die 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZonline