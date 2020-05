Thyrow

Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, in drei Baucontainer an einer Baustelle an der B 101 zwischen Thyrow und dem Abzeig Kerzendorf zu gelangen. Zwei wurden gewaltsam geöffnet. Daraus wurden Werkzeug entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

