Hennigsdorf

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte stellten Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in der Spandauer Allee in Hennigsdorf am frühen Montagmorgen einen Einbruch in die Räumlichkeiten fest. Gegen 6.25 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein.

Wie Pressesprecherin Ariane Feierbach mitteilte, zerstörten die bisher unbekannten Täter ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren am Gebäude. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline