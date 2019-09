Marwitz

Ein 30-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend unberechtigt auf zwei Grundstücken in der Berliner Straße in Marwitz aufgehalten. Das ist der Polizei von Zeugen gemeldet worden. Als Polizeibeamte vor Ort die Identität des Mannes feststellen wollten, weigerte sich dieser und leistete in der Folge Widerstand, der laut Polizei durch die Anwendung einfacher körperlicher Gewalt gebrochen werden musste.

Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Vernehmung und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

Von MAZonline