Kremmen

Eine 13-jährige Oberhavelerin lernte in den sozialen Netzwerken bereits im vergangenen Juli einen Unbekannten kennen, der sie im Verlauf aufforderte, intime Fotos von sich aufzunehmen und an ihn zu verschicken. Das Mädchen kam dem nach. Als er am nächsten Tag erneut Fotos forderte, lehnte das Mädchen jedoch ab. Wie die Polizei mitteilte meldete sich der Unbekannte am Sonntag (20. Oktober) erneut bei dem Mädchen und forderte Bilder von ihr. Er gab auch an, die Fotos, die er bereits von ihr erhalten hatte, zu veröffentlichen. Die 13-Jährige ging darauf nicht ein und vertraute sich ihrer Mutter an. Beide erstatteten in der Polizeiinspektion Strafanzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei informiert: Liebe Eltern, begleiten Sie Ihre Kinder im Internet und in den sozialen Netzwerken! Üben Sie anfangs Kontrolle aus und klären Sie über die Gefahren auf. Zum Schutz der Persönlichkeit sollten generell keine Fotos oder personenbezogene Daten geteilt oder veröffentlicht werden.

