Zeesen/Bestensee

Zwei Unfälle nach Vorfahrt-Fehlern gab es am Montag: In Zeesen kollidierten am frühen Nachmittag ein Renault-Kleinwagen und ein Mazda. In Bestensee stießen schließlich gegen 17 Uhr ein Mercedes und ein Volvo zusammen. Durch die beiden Unfälle gab es beide Male Blechschäden in Höhe von rund 2.000 beziehungsweise 1.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Von MAZonline