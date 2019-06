Eichstädt

Unfall auf der A10 am Anschluss Oberkrämer: Am Donnerstagnachmittag musste eine 47-jährige Renault-Fahrerin in Fahrtrichtung Oranienburg verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Dieses wurde vom nachfolgendem 49-jährigen Mercedes-Fahrer offenbar zu spät bemerkt, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Von MAZonline