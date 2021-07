Baruth/Mark

Zwei Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Horstwalde und Kummerdorf teils schwer verletzt worden. Eine Opel-Fahrerin (23) wollte von der K 7225 nach links abbiegen. Mit ihr kollidierte ein Skoda-Fahrer (62), der überholen wollte. Ein Hubschrauber brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Opel-Fahrerin kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt 12.000 Euro.

Von MAZonline