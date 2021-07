Ihlow

Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall, der sich am späten Samstagnachmittag ereignet hatte: Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam ein Skoda-Fahrer (21) auf der B 102 zwischen Niendorf und Illmersdorf von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sein Beifahrer und er verletzten sich dabei am Kopf. Per Hubschrauber und Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

