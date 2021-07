Schönefeld

Ein Mercedes war am Freitagmorgen zu schnell auf der regennassen A 10 zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf unterwegs. Erst prallte er in die Mittelplanke, dann kam er links quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Ein Stau sorgte für Verkehrsbehinderungen.

Von MAZonline