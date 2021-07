Bestensee

Ein Sprinter-Fahrer stoppte am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Glunzbusch in Bestensee am äußeren rechten Fahrbahnrand, da ein problemloses Vorbeifahren kaum möglich gewesen wäre. Trotzdem wurde er von einem Caddy-Fahrer (61) gestreift. Bei der Unfallaufnahme war der Grund für die Kollision schnell klar: Ein Alkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,46 Promille. Der Schaden lag bei rund 2.000 Euro.

Von MAZonline